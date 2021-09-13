В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью

В Украине количество новых инфицированных коронавирусом ежедневно растет. Причиной этого стало начало учебного года. Дети болеют сами и активно заражают окружающих. За месяц к нам может прийти новый штамм Mu. Отличается скоростью заражения. Есть два сценария дальнейшего распространения вируса. В лучшем случае украинцы будут иметь коллективный иммунитет и болезнь отступит. В худшем - получат похожую картину, как в США и России, где много больных.

Автор: Facebook.com/Тарас Жыравецкий "В ближайшем будущем вижу два сценария развития событий для украинцев в реалиях коронавируса. Первый, как в России или Великобритании - резкий подъем количества больных и повторение прошлогоднего опыта. Второй - более оптимистичный", - сказал Жыравецкий.

Об этом Gazeta.ua рассказал Тарас Жыравецкий, советник львовского городского головы по медицинским вопросам.

Сейчас растет количество зараженных коронавирусом. Постепенно заполняются больницы, это настораживает врачей. Медики начинают работать в относительно напряженном режиме. Реальную ситуацию в стране отслеживаю не по количеству заражений, а по госпитализации. Ведь на первый фактор влияет то, сколько проведено тестов. Их обычно делают мало. Ситуация с последним - стабильная.

Что привело к росту заболеваемости?

Резкий скачок произошел из-за начала учебного года. Дети заражаются коронавирусом, который у них проходит на уровне острой респираторной вирусной инфекции. Несколько дней держится температура, а дальше страшных симптомов нет. При первых симптомах ОРВИ каждый раз родители не будут тестировать детей, еще и за свой счет. Поэтому и возвращаются в социум: ходят на кружки, ездят в транспорте, общаются с другими. Кроме того, многие дети живут в больших семьях - с дедушками и бабушками, для которых заражение может стать трагическим. Со студентами ситуация несколько иная. Если испытывают головные боли, усталость или другие тревожные симптомы, обычно остаются дома и никуда не идут. Зато ребенок этого не понимает.

Как уменьшить распространение коронавируса?

Удачный выход из этой ситуации нашли немцы. Тестируют детей, у которых есть повышенная температура, или признаки ОРВИ быстрыми тестами. Если показатель положительный - ребенок идет на самоизоляцию. Так и уменьшают риск заражения других, особенно пожилых людей. Эти тесты в основном проводят бесплатно. Или же покупают в любой аптеке или супермаркете за 27 гривен. В идеале нам надо действовать так же - раз в несколько недель тестировать учителей быстрыми тестами, особенно старших. Это хороший метод предотвращения распространения вируса. А также тех детей, которые имеют признаки болезни. В Украине часть быстрых тестов государство обеспечивает бесплатно, по направлению семейного врача. В частности нужно вакцинироваться. Особенно населению, которое в группе риска. Прививки не препятствует распространение вируса, но уменьшают вероятность тяжелого течения болезни. Благодаря этому мы разгрузим больницы и не будет медицинского коллапса. Нельзя говорить, что только тестирование или вакцинация поможет улучшить ситуацию. Работает все в комплексе. Только так можно приостановить ту волну, которая сейчас надвигается.

Нельзя говорить, что только тестирование или вакцинация поможет улучшить ситуацию. Работает все в комплексе. Только так можно приостановить ту волну, которая сейчас надвигается

Как будет развиваться ситуация с Covid-19 осенью?

Вижу два сценария развития событий для украинцев в ​​реалиях коронавируса. Первый, как в России или Великобритании. Резкий подъем количества больных и повторение прошлогоднего опыта. Второй - более оптимистичен. В России три месяца подряд большая волна заболевания почти 800 смертей в день. Статистика не идет на спад. Не лучше ситуация и в США. Там 9 сентября было 160 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом и две тысячи смертей. Если учесть население обоих государств - количество смертей примерно одинакова. При том, что население США привито международными вакцинами, а Россия - нет. Почему тогда такие цифры в обоих государствах - парадокс. Второй вариант - болезнь почти отступит, если выработается коллективный иммунитет, то есть когда переболеет более 70% украинцев. Официально переболело более 2 млн человек, а не официально почти 10 млн. Повторные случаи заражения есть, но их мало. Вероятность заболеть во второй раз менее 1%. При этом повторные случаи не часты, поэтому не создают серьезную проблему в плане распространения вируса. Те, кто переболели имеют низкие шансы заболеть второй раз и с вакциной и без нее. Сколько будет действовать коллективный иммунитет станет известно в будущем - на примере маленьких стран. Но видим, что не все так просто. Потому что то же заявление Израиля, что они вакцинируют всех, и выработается иммунитет оказалась фейком. Там за последний месяц количество инфицированных и умерших от коронавируса постоянно растет. При том, что в стране вакцинировано 64,5% населения. Умирает около 50 человек в сутки, почти так же, как и в Украине. При том, что Израиль в пять раз меньше нашего государства. Страдают в основном непривитые. Плюс вакцина не остановила распространение коронавируса. Такую ситуацию в Израиле ученые связывают с тем, что вакцина защищает от попадания в больницу не на 100%.

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Когда будет пик заболевания в Украине?

Точную дату назвать трудно. Вероятно, станет известно через месяц. До пика заболевания Украина готова больше, чем год назад. Аппаратов искусственной вентиляции легких мало, но их и надо меньше, чем коек с кислородом. Потому пациентов с ИВЛ - одна десятая. Если госпитализации будут держаться на том уровне, что сейчас - больницы справятся. А если поднимутся до 3 тысяч, как было в пик, будет тяжело.

Если госпитализации держаться на том уровне, что сейчас - больницы справятся. А если поднимутся до 3 тысяч, как было в пик, будет тяжело

Появятся новые штаммы?

В Южной Америке уже фиксируют штамм коронавируса Mu. От других отличается скоростью распространения и сложностью протекания. Новых симптомов пока не обнаружено. Может появиться в Украине, как и все другие предыдущие - через месяц. Но новый штамм не изменит ситуацию кардинально. Штамм Delta не менее опасен. Коронавирус может остановить только коллективный иммунитет или какие-то лекарства, которые блокируют передачу вируса. До тех пор человечество его не победит. Украинские иммунологи рассмотрят вопрос о необходимости прививки третьей дозой вакцины от коронавируса. Решение будет принято примерно через две недели.