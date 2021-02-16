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вторник, 16 февраля 2021 21:50

В Украине зарегистрировали вакцину от Pfizer

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В Украине зарегистрировали вакцину от Pfizer
В Украине зарегистрировали 3-ю вакцину. Фото: pexels.com

16 февраля МЗ зарегистрировало 3-ю вакцину для профилактики Covid-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Документы подал европейский производитель Pfizer, сообщает Министерство здравоохранения.

Вакцину оперативно зарегистрировали и передали в Государственный экспертный центр МЗ Украины для осуществления экспертной оценки. Определят соотношение "польза/риск" и проверят регистрационные материалы.

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"В " Единое окно" МЗ Украины подали заявление о государственной регистрации вакцины Комирнати производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Сейчас на регистрации находятся вакцины против Covid- 19 от Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Команда Министерства здравоохранения прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Заявку на госрегистрацию в Украине вакцины против коронавируса подала компания AstraZeneca. Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины получил документы 15 февраля, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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Дата
16
февраля

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