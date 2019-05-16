В Украине запретили эффективное обезболивающее

В Украине запретили две серии популярного препарата "Нимесил". Фото: Dengi.ua

В Украине запретили две серии препарата нимесил. Его применяют для симптоматического лечения острой боли и снижение воспалительного процесса.

В частности речь идет о гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413, говорится в постановлении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроле за наркотиками.

Запрет установили из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке.

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Нимесил рекомендуют использовать при:

• болевом синдроме в результате различных травм;

• различных болезнях костно-мышечной системы (остеоартрозе, бурсите, радикулите, остеохондрозе, артрите, язвенной болезни желудка и др.)

• болевых синдромах в результате хирургического вмешательства;

• зубной, головной боли;

• болезненных менструациях;

• остром болевом синдроме абсолютно любой локализации;

• ОРВИ, повышении температуры.

С начала года лекарства подорожали на 1,8%. В то же время цены росли медленнее, чем стоимость одежды или коммунальных тарифов. Жаропонижающие и обезболивающие импортные препараты в декабре 2018-го стоили 14,4 грн за порцию, в марте 2019 года - 15,6 грн. Отечественные подорожали с 7,8 грн до 8,1 грн за 10 таб., посчитал Национальный совет экономического развития.