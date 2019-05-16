В Украине запретили эффективное обезболивающее

В Украине запретили две серии препарата нимесил. Его применяют для симптоматического лечения острой боли и снижение воспалительного процесса.
В частности речь идет о гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413, говорится в постановлении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроле за наркотиками.
Запрет установили из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запретили популярный препарат от герпеса
Нимесил рекомендуют использовать при:
• болевом синдроме в результате различных травм;
• различных болезнях костно-мышечной системы (остеоартрозе, бурсите, радикулите, остеохондрозе, артрите, язвенной болезни желудка и др.)
• болевых синдромах в результате хирургического вмешательства;
• зубной, головной боли;
• болезненных менструациях;
• остром болевом синдроме абсолютно любой локализации;
• ОРВИ, повышении температуры.
С начала года лекарства подорожали на 1,8%. В то же время цены росли медленнее, чем стоимость одежды или коммунальных тарифов. Жаропонижающие и обезболивающие импортные препараты в декабре 2018-го стоили 14,4 грн за порцию, в марте 2019 года - 15,6 грн. Отечественные подорожали с 7,8 грн до 8,1 грн за 10 таб., посчитал Национальный совет экономического развития.
Комментарии