В Украине зафиксировали еще одну смерть от штамма "Дельта"

Пациент не выезжал за пределы Львовской области. Фото: Reuters

В Стрыйском районе Львовской области зафиксирована смерть от штамма "Дельта". Сообщается, что умер 36-летний мужчина, который не был вакцинирован.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко в Facebook.

По ее словам, пациент не выезжал за пределы Львовской области.

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"Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. Пациент имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался вакцинации. К сожалению, спасти не удалось", - отметила Иванченко.

Она уточнила, что "Дельта"-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

20 августа в Тернопольской области зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "Дельта".