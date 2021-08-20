От "Дельты" умерла тернопольчанка, которая вернулась из Великобритании

На Тернопольщине зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "Дельта".
Умерла 48-летняя женщина, которая находилась в тяжелом состоянии, пишет УНИАН.
Женщина вернулась из-за границы.
"Она приехала из Великобритании, которая является неблагополучной по штамму "Дельта". Возможно, приехала в стадии инкубации", – сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.
Сейчас в области не делают отдельных исследований на штамм "Дельта", поскольку это очень дорогие анализы. Поэтому в лабораторном центре оперируют данными двухнедельной давности.
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"Тогда мы зафиксировали, что штамм "Дельта" уже зашел в область. Обнаружили его у 52 больных, из них 10 – госпитализировали", – рассказала Чайчук.
За последние сутки в Украине обнаружили 1560 новых больных коронавирусом. Из них детей – 90, медработников – 35.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 270 226 человек. Умерли 53 368 пациентов, из них 32 – за последние сутки.
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