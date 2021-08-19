Коронавирус атакует Киев: что с другими регионами

За последние сутки в Украине обнаружили 1560 новых больных коронавирусом. Из них детей – 90, медработников – 35.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 270 226 человек. Умерли 53 368 пациентов, из них 32 – за последние сутки. Выздоровели 2 199 118 человек, за последние сутки – 898, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 50 593 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 23 612, ИФА – 7968. Также сделали 19 013 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,7 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 245 случаев;
Винницкая область - 72 случая;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 61 случай;
Донецкая область - 69 случаев;
Житомирская область - 42 случая;
Закарпатская область - 18 случаев;
Запорожская область - 80 случаев;
Ивано-Франковская область - 58 случаев;
Киевская область - 58 случаев;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 52 случая;
Львовская область - 57 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 105 случаев;
Полтавская область - 38 случаев;
Ровенская область - 17 случаев;
Сумская область - 48 случаев;
Тернопольская область - 87 случаев;
Харьковская область - 130 случаев;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 59 случаев;
Черкасская область - 44 случая;
Черновицкая область - 82 случая;
Черниговская область - 39 случаев.
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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.
Украина по количеству новых заражений находится между Перу и Болгарией - на 53-м месте в мире. Среди стран Европы - на 14-м месте. По смертности от Covid-19 Украина на 35-м месте в мире и на шестом в Европе.
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