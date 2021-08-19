Коронавирус атакует Киев: что с другими регионами

Всего в Украине провели более 11,7 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1560 новых больных коронавирусом. Из них детей – 90, медработников – 35.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 270 226 человек. Умерли 53 368 пациентов, из них 32 – за последние сутки. Выздоровели 2 199 118 человек, за последние сутки – 898, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 50 593 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 23 612, ИФА – 7968. Также сделали 19 013 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,7 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 245 случаев;

Винницкая область - 72 случая;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 61 случай;

Донецкая область - 69 случаев;

Житомирская область - 42 случая;

Закарпатская область - 18 случаев;

Запорожская область - 80 случаев;

Ивано-Франковская область - 58 случаев;

Киевская область - 58 случаев;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 52 случая;

Львовская область - 57 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 105 случаев;

Полтавская область - 38 случаев;

Ровенская область - 17 случаев;

Сумская область - 48 случаев;

Тернопольская область - 87 случаев;

Харьковская область - 130 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 59 случаев;

Черкасская область - 44 случая;

Черновицкая область - 82 случая;

Черниговская область - 39 случаев.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей. Украина по количеству новых заражений находится между Перу и Болгарией - на 53-м месте в мире. Среди стран Европы - на 14-м месте. По смертности от Covid-19 Украина на 35-м месте в мире и на шестом в Европе.