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четверг, 19 августа 2021 07:51

Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах

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В мире за сутки диагностировали более 694 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Бразилии и Иране.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Франция и Россия, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится между Перу и Болгарией - на 53-м месте в мире. Среди стран Европы она на 14-м месте.

В США зафиксировали более 158 тыс. новых инфицированных за сутки, в Бразилии – более 41 тыс., а в Иране – более 39 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Индия из более 35 тыс. больными и Британия - более 33 тыс. случаев инфицирования.

Автор: Worldometers
  Украина - шестая в Европе по суточной смертности
Украина - шестая в Европе по суточной смертности

За сутки в мире зафиксировали более 10,5 тыс. летальных случаев болезни. По смертности от Covid-19 Украина на 35-м месте в мире и на шестом в Европе.

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Смертность от Сovid-19 в мире достигнет пика в течение месяца - уже в начале сентября 2021 года, а затем начнет медленно снижаться. В США ожидают, что в мире до декабря 2021-го будет более 5,3 млн смертей, связанных с Сovid-19.

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