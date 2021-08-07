Мир на пороге пика смертности от Сovid-19 - прогноз

По прогнозу, к концу года количество смертей от Сovid-19 превысит 5 млн. Фото: Reuters

Смертность от Сovid-19 в мире достигнет пика в течение месяца - уже в начале сентября 2021 года, а затем медленно снижаться. В США ожидают, что в мире до декабря 2021 будет более 5,3 миллиона смертей, связанных с Сovid-19.

Такие данные приводят в прогнозе Института показателей и оценки здоровья, пишет Bloomberg.

Американский институт ожидает, что смертность от коронавируса достигнет пика уже в начале сентября 2021, а затем будет медленно снижаться.

Связывают это с сплексом инфицирования штаммом "дельта".

Согласно прогнозу, кроме того, будет еще 12 млн дополнительных смертей. Эксперты приводят ряд различий между официально зарегистрированными случаями смерти от коронавируса и дополнительными случаями смерти, связанными с коронавируса - включая незарегистрированными смертельными случаями.

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Сейчас в мире зарегистрировано 4,2 млн смертей от коронавируса.

По данным Worldometer, с начала пандемии коронавируса зафиксирован 202,4 млн случаи заболевания Сovid-19, выздоровели - 182 млн человек.

Наибольшее количество случаев коронавирусной болезни зафиксировали в США - более 36,4 млн, в Индии - более 31,8 млн, и в Бразилии - более 20,1 млн.

Украина в этом печальном рейтинге занимает 18-е место.

Минздрав готовится к возможной вспышке заболеваемости коронавирус в Украине в связи с распространением нового штамма "Дельта" и рассматривает три вероятных сценария течении этой волны - оптимальный, пессимистический и умеренный.