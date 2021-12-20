В Украине зафиксировали антирекорд по Covid-вакцинации

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине снизились. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине уменьшился показатель ежедневной вакцинации населения от коронавируса.

Об этом Радуцкий написал в Facebook.

"Антирекорд по количеству прививок за прошлую неделю – вакцинированы только 784 тыс. украинца. За вчера – 36 тыс. человек. Для сравнения: в ноябре удалось выйти на 1,6 млн прививок за неделю и более 300 тыс. в сутки", - сообщил глава комитета.

Уменьшение темпов Covid-вакцинации среди украинцев Радуцкий объяснил так:

"Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период "после праздников". Миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть", удивительно очень устойчив. Хотя абсолютное большинство людей, не только молодых, но и пожилых, практически не имеют заметных побочных эффектов после прививки", - отметил нардеп.

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В Украине вакцинировали менее 50% взрослого населения. Среди группы людей старше 60 лет особенно низкий показатель прививок. Получили одну дозу 37%, вторую – 33%, сообщил Радуцкий.

Он подчеркнул, что когда в Украине вакцинируют обеими дозами половину населения, в Министерстве здравоохранения поднимут вопрос о введении бустерной дозы.

Также Радуцкий предлагает расширить список профессий, для которых потребуется обязательная Covid-прививка. По его мнению, таким образом можно увеличить количество прививок.

18 декабря в Украине был зафиксирован первый случай штамма Omicron. Пациент, у которого обнаружили штамм, раньше уже болел коронавирусом. За прошлые сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2536 новых случаев коронавирусной болезни. От Covid-19 умерли 157 человека, госпитализировали 1241 человека, выздоровели - 6690. За сутки полный курс вакцинации прошли 24 986 человек. С начала вакцинальной кампании получили две дозы - 12 986 872 украинца.