В Украине за сутки умерло 114 человек от коронавируса

Пункты прививок не работали 1 и 2 января. Фото: pixabay

За минувшие сутки, 2 января, в Украине зарегистрировали 1804 случая инфицирования коронавирусом. Из них заболело 97 детей и 24 медработника.

Об этом сообщает Минздрав.

Госпитализировали 1 168 человек, летальных исходов - 114, поправилось - 2 537 человек.

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За все время пандемии в Украине выявили 3 676 342 случая Covid-19, умерло 96 301 больной, выздоровело 3 479 725 человек, провели ПЦР-тестирование – 16 824 014.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привили 14713311 человек, из них получили первую дозу – 14713309 человек, получили две дозы – 13734741 человек, получили дополнительную дозу – 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека. В общей сложности провели 28 457 565 прививок.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 532;

Винницкая область – 55;

Волынская область – 30;

Днепропетровская область – 92;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 18;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 30;

Ивано-Франковская область – 60;

Киевская область – 111;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 4;

Львовская область – 112;

Николаевская область – 26;

Одесская область – 64;

Полтавская область – 104;

Ровенская область – 19;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 79;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 39;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 56;

Черновицкая область – 59;

Черниговская область – 21.

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