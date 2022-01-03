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понедельник, 03 января 2022 09:39

В Украине за сутки умерло 114 человек от коронавируса

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В Украине за сутки умерло 114 человек от коронавируса
Пункты прививок не работали 1 и 2 января. Фото: pixabay

За минувшие сутки, 2 января, в Украине зарегистрировали 1804 случая инфицирования коронавирусом. Из них заболело 97 детей и 24 медработника.

Об этом сообщает Минздрав.

Госпитализировали 1 168 человек, летальных исходов - 114, поправилось - 2 537 человек.

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За все время пандемии в Украине выявили 3 676 342 случая Covid-19, умерло 96 301 больной, выздоровело 3 479 725 человек, провели ПЦР-тестирование – 16 824 014.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привили 14713311 человек, из них получили первую дозу – 14713309 человек, получили две дозы – 13734741 человек, получили дополнительную дозу – 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека. В общей сложности провели 28 457 565 прививок.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ровенская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область – 21.

Украина получит таблетки от коронавируса Это может произойти уже в I квартале 2022 года.

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Дата
03
января

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