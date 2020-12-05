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суббота, 05 декабря 2020 22:52

В Украине вакцинировать от Covid-19 планируют 50% населения

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В Украине вакцинировать от Covid-19 планируют 50% населения
Также Ляшко рассказал, что во время жесткого карантина в январе в Украине планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. Фото: Facebook

В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21000000 человек. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По планам министерства здравоохранения, за 2021 сделать прививки вакциной от COVID-19 должны 20,9 миллиона человек, входящих в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрасту, пишет РБК-Украина.

В эти категории входят:

• медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;
• военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41000;
• работники социальной сферы - 156900;
• лица, проживающие в учреждениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;
• люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;
• учителя и другие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;
• работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;
• заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;
• взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;
• другие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.

Также Ляшко рассказал, что во время жесткого карантина в январе в Украине планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжные курорты и церкви.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 825 новых больных коронавирус. Из них детей - 713, медработников - 629. Всего, по состоянию на утро 5 декабря, имеем 801716 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 13 421 - летальные. 226 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 412553 пациенты, из них за последние сутки - 14 724.

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05
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