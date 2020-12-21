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понедельник, 21 декабря 2020 15:55

В Украине уже распространился новый штамм коронавируса - инфекционист

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В Украине уже распространился новый штамм коронавируса - инфекционист
Мутировавший штамм коронавируса уже есть в Украине. Фото: pixabay

Новый штамм мутировавшего коронавируса уже добрался до Украины.

На Закарпатье есть случаи такого инфицирования, об этом заявил инфекционист Виктор Петров, передает "Україна 24".

Он утверждает, что в регионах, граничащих с европейскими странами, заметные изменения клинической картины коронавирусной инфекции.

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"Один из таких примеров - мой пациент Николай. Он работник, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса ", - сказал он.

Врач утверждает, что вирус мутирует активно, и это естественно.

"Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала", - заявил Петров.

Евросоюз и Украина имеют налаженную коммуникацию по распространению нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом во время брифинга заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНН.

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