Посол Украины рассказал о коммуникации с ЕС относительно нового вида коронавируса

Украину приобщили к Европейскому комитету по вопросам безопасности здоровья. Фото: pixabay.com

Евросоюз и Украина имеют налаженную коммуникацию по распространению нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Об этом во время брифинга заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНН.

"Что касается нового вида коронавируса, который идет словно из Британии, как я говорил, мы присоединились как наблюдатели к Европейского комитета по вопросам безопасности здоровья. Есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между нашим Минздравом и специалистами Европейского комитета. Поэтому все эти вещи проговариваются непосредственно специалистами, и непосредственно украинским МЗ с МЗ ЕС", - сказал он.

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутированный вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усилило карантинные ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. Пока что нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечения.