В Украине стремительно растет количество больных Covid-19 - последние данные из регионов

За последние сутки в Украине обнаружили 2477 новых больных коронавирусом. Из них детей - 179, медработников - 36.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях, сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 290 848 человек. Умерли 53 877 пациентов, из них 44 - за последние сутки. Выздоровели 2 209 754 человека, за последние сутки - 889.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названа причина высокой смертности от Covid-19
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 309 случаев;
Винницкая область - 86 случаев;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 117 случаев;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 77 случаев;
Закарпатская область - 21 случай;
Запорожская область - 66 случаев;
Ивано-Франковская область - 102 случая;
Киевская область - 70 случаев;
Кировоградская область - 24 случая;
Луганская область - 114 случаев;
Львовская область - 183 случая;
Николаевская область - 36 случаев;
Одесская область - 139 случаев;
Полтавская область - 96 случаев;
Ровенская область - 40 случаев;
Сумская область - 53 случая;
Тернопольская область - 107 случаев;
Харьковская область - 224 случая;
Херсонская область - 103 случая;
Хмельницкая область - 62 случая;
Черкасская область - 77 случаев;
Черновицкая область - 148 случаев;
Черниговская область - 78 случаев.
США предоставят Украине инновационные лекарственные препараты против коронавируса. Помощь назначили в рамках партнерства с американским правительством.
Доставят лекарства в ближайшее время. Гуманитарную помощь развезут в регионы с участием благотворительных фондов. Стоимость препаратов оценивают почти в $20 млн.
Комментарии