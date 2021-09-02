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четверг, 02 сентября 2021 08:45

В Украине стремительно растет количество больных Covid-19 - последние данные из регионов

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В Украине стремительно растет количество больных Covid-19 - последние данные из регионов
За сутки имеем почти 2,5 тыс. больных коронавирусом. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2477 новых больных коронавирусом. Из них детей - 179, медработников - 36.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях, сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 290 848 человек. Умерли 53 877 пациентов, из них 44 - за последние сутки. Выздоровели 2 209 754 человека, за последние сутки - 889.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 309 случаев;

Винницкая область - 86 случаев;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 117 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 77 случаев;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 66 случаев;

Ивано-Франковская область - 102 случая;

Киевская область - 70 случаев;

Кировоградская область - 24 случая;

Луганская область - 114 случаев;

Львовская область - 183 случая;

Николаевская область - 36 случаев;

Одесская область - 139 случаев;

Полтавская область - 96 случаев;

Ровенская область - 40 случаев;

Сумская область - 53 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 224 случая;

Херсонская область - 103 случая;

Хмельницкая область - 62 случая;

Черкасская область - 77 случаев;

Черновицкая область - 148 случаев;

Черниговская область - 78 случаев.

США предоставят Украине инновационные лекарственные препараты против коронавируса. Помощь назначили в рамках партнерства с американским правительством.

Доставят лекарства в ближайшее время. Гуманитарную помощь развезут в регионы с участием благотворительных фондов. Стоимость препаратов оценивают почти в $20 млн.

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02
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