США предоставят Украине уникальные лекарства от коронавируса

Стоимость препаратов составляет около $20 млн. Фото: pixabay.com

США предоставит Украине инновационные лекарственные препараты против коронавируса. Помощь назначили в рамках партнерства с американским правительством.

Доставят лекарства в ближайшее время. Гуманитарную помощь развезут в регионы с участием благотворительных фондов, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Стоимость препаратов оценивают почти в $20 млн. Достичь договоренностей удалось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против Covid-19. Они зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Украина получит 20 тыс. флаконов Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов Etesevimab. Препараты готовы к отправке в Украину, их транспортируют в аэропорт.

"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующему размножению. Ускоряют выздоровление от коронавируса и предотвращают осложнения", - отметил министр.

Всемирная организация здравоохранения тестирует три медицинские препараты против коронавируса. Лекарства могут значительно снизить риск смертности от болезни. Их также используют для лечения других заболеваний, в частности рака и иммунной системы.