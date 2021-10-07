В Украине стартует вакцинация от гриппа

В Украину поступит более миллиона доз вакцин против гриппа.
Это будут препараты от трех производителей, сообщает Гослекслужба Украины.
Ваксигрип Тетра (Франция) - 850 тыс. доз; Инфлувак Тетра (Нидерланды) - 200 тыс. доз; ДжиСи Флю Квадривалент (Корея) - 200 тыс. доз, уже прошла государственный контроль качества.
Первые поставки вакцин Ваксигрип Тетра и Джис Флю Квадривалент уже поступили в сеть аптек.
По механизму PIVI ближайшая поставка ожидается 15 октября в количестве 30 000 доз вакцины Ваксигрип Тетра. Эти вакцины рассчитаны для вакцинации медицинских работников, которые в зоне риска.
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В Украине начинается период вакцинации от гриппа, поэтому Министерство здравоохранения рекомендует всем делать прививки.
Прививку от гриппа можно делать между первой и второй дозами препарата против коронавируса, но с соблюдением интервала.
Он должен составлять не менее 14 суток.
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