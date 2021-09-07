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Рассказали, можно ли сочетать вакцины от Covid-19 и гриппа

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Рассказали, можно ли сочетать вакцины от Covid-19 и гриппа
В Украине начинается период вакцинации от гриппа. Фото: pixabay.com

Прививку от гриппа можно делать между первой и второй дозами препарата против коронавируса, но с соблюдением интервала.

Он должен составлять не менее 14 суток, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1".

"Сочетание вакцин против Covid-19 и сезонного гриппа является допустимым. Это даже рекомендовано. Но стоит делать двухнедельный интервал между двумя Covid-прививками", – сказал он.

В Украине начинается период вакцинации от гриппа, поэтому Министерство здравоохранения рекомендует всем делать прививки.

Этой зимой и осенью ожидается такая же эпидемическая картина относительно сезонных заболеваний, как и в прошлом году. Специфического или более активного всплеска не прогнозируют.

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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. В связи с этим введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. Ориентировочно он будет не раньше ноября.

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