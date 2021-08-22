В Украине стало больше Covid-вакцинированных: свежая статистика

За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине иммунизировали от коронавируса более 66 тыс. человек.

С начала кампании по вакцинации сделали более 5 млн Covid-прививок, сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцинированных украинцев, которые получили две дозы препарата, уже более 3 млн.

"21 августа одну дозу Covid-вакцины получили 24 348 человек. Полностью иммунизировали 41 825 человек. Работали 486 мобильных бригад, 1597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

С начала вакцинации первую дозу получили 5 032 722 человека, двумя дозами прививали 2 908 748 человек. В общем сделали 8 165 319 прививок.

Автор: Минздрав Украины "Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - подчеркнули в Минздраве

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За последние сутки в Украине обнаружили 1003 новых больных коронавирусом. Из них детей - 45, медработников - 17. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 153. Умерли 53 457 пациентов, из них 25 - за минувшие сутки. Выздоровели 2 200 999 человек, из которых за последние сутки - 236.