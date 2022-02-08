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вторник, 08 февраля 2022 08:14

В Украине произошел скачок заболеваемости Covid-19

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В Украине произошел скачок заболеваемости Covid-19
Киев – второй по распространению коронавирусной инфекции, после Одесской области. Фото: КМДА

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали новые случаи коронавирусной болезни Covid-19. Это на 10 975 случаев больше чем в позапрошлые сутки.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 2168 людей, умерли 255 человек.

Больше всего инфицированных обнаружили в Одесской области - 3921, в Киеве – 2862, Львовской области – 2336, Харьковской – 2022, Днепропетровской – 1960.

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Двумя дозами вакцины от Covid-19 в сутки прививались 28 887 человек. Бустерную дозу укололи 14 973 человек.

В общем в Украине двумя дозами вакцинировались 14 809 443 человек.

"Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – напоминает Минздрав.

Сроки лечения пациентов с коронавирусом сократили. Самоизоляцию можно завершать через пять дней после получения положительного теста.

В ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.

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Дата
08
февраля

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