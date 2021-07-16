В Украине появится новая вакцина

В Украину прибудет американская вакцина Moderna. Фото: Reuters

В Украине появится американская вакцина Moderna.

Украина получит 2 млн доз препарата, сообщает "Апостроф".

"Кроме Pfizer, AstraZeneca, Novavax, ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский Союз. Дополнительно в августе ожидаем 2 млн доз вакцины Novavax", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Препараты Moderna привезут в страну впервые. Их Украина должна получить 17-18 июля.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что это поможет увеличить темпы вакцинации. Новая вакцина приблизит к исполнению задекларированных 10 млн прививок за 100 дней.

Вакцинированые американской Covid-вакциной Pfizer люди имеют в 10 раз больше антител, чем те, кто получил прививку китайским препаратом Coronavac. Большее количество антител означает лучшую защиту от Covid-19 в краткосрочной перспективе. В то же время неизвестно, как эти показатели коррелируют с общей защитой на клеточном уровне, говорится в исследовании, проведенном в Гонконге.