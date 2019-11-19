В Украине ожидают две волны гриппа - Минздрав

Минздрав предупреждает о двух волнах гриппа. Фото: 5.ua.

Зимой 2019-2020 от 4,8 до 6,7 миллиона украинскев могут заболеть гриппом.

Ожидается две волны заболевания. В декабре и в конце января - начале февраля. Пик - на четвертой неделе 2020-го.

"В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 до 6,7 человек согласно последним данным. Важно помнить, что: грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, похожие на признаки ОРВИ, но гораздо опаснее", - сообщили в Центре общественного Минздрава.

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Эпидемический порог составит 476,7 на 100 тіс жителей. Активные будут 4 штаммы гриппа, заявили в Минздраве.

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине снижаются. Но за 13 недель прошлого эпидемического сезона от гриппа умерли 55 человек.

В феврале 2019-го в 11 областях Украины зафиксировано превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Самые опасные регионы - Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В Украине заработал онлайн-инструмент, который показывает, сколько аптек, работающих по программе "Доступные лекарства", есть в радиусе 7 км от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.