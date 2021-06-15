В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака

Фото: предоставила Анна Чайка

Более полусотни семей, находящихся под опекой паллиативной программы фонда "Таблеточки", психологи, волонтеры и команда фонда собрались в яблоневом саду под Киевом, чтобы вместе вспомнить детей, ушедших из жизни из-за рака, рассказать свои истории и поддержать друг друга.

Ежегодно в Украине диагностируют 1000 новых случаев онкологии у детей. В развитых странах выздоравливает около 80% детей. В Украине каждый второй ребенок, больной раком, умирает.

"День памяти" - это очень важный день для семей, когда они могут поделиться светлыми, нежными воспоминаниями о детях. Принять в нем участие может любая семья, которая потеряла ребенка от рака - не только подопечные фонда.

Традицию проводить такие дни начали в Великобритании, в детских хосписах. Там разработали целую систему помощи семьям, потерявшим в результате болезни своего ребенка. В программу входили такие мероприятия, как "День памяти", помощь психотерапевта, открытки от хосписа на все важные, памятные даты (день рождения и смерти ребенка, Рождество, Пасха).

Теперь такой День памяти для семей онкобольных детей ежегодно проводится и в Украине благодаря благотворителям.

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Пока на территории заведения, в саду, играли и веселились братья и сестры умерших детей, в зале своими историями и эмоциями делились родители, просматривая слайд-видео с фотографиями детей.

В Украине вышла "Совсем не страшная книга о жизни, смерти и всем, что между ними". Это книга о жизни после плохих новостей из больницы - с советами врачей и психологов и настоящими историями пациентов.