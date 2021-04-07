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среда, 07 апреля 2021 16:30

В Украине не хватает денег для закупки вакцины

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В Украине не хватает денег для закупки вакцины
270 тыс. прививок должны делать в сутки без выходных чтобы охватить 70% Украинские до 2022 года. Фото: pixabay.com

В Украине ежемесячно должны делать 6 млн прививок против коронавируса для того, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года. Но для закупки вакцины Министерству здравоохранения не хватает средств.

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"Почти 6 миллионов прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Можем мы это сделать? Да. Но только в одном случае: если к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления", - сообщил на заседании правительства глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что когда формировался бюджет на 2021 год, его ведомство просило на закупку вакцин более 15 млрд грн, но получил 4 млрд с обещанием в случае необходимости оперативно дофинансировать закупки.

Значительную часть суммы из Фонда для борьбы с Covid-19 потратили на восстановление дорог - более 13 млрд, а на ремонт больниц потрачено 1 млрд 680 млн. 2,4 млрд грн потратили на дополнительные доплаты военным и полицейским, а 6,6 млрд - на финансовую помощь безработным.

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