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вторник, 20 июля 2021 09:46

В Украине начался пятый этап вакцинации

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В Украине начался пятый этап вакцинации
С начала прививочной кампании две дозы вакцины получили 1 461 875 украинцев. Фото: Reuters

21 июля в Украине стартует пятый этап национального плана вакцинации - привиться от коронавируса смогут все желающие.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Министерство здравоохранения объявляет об открытии пятого этапа вакцинации от Covid-19, чтобы вакцина работала и защищала нас от коронавируса. С 21 июля все взрослые, старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни.

Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации. Или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек. Записаться на вакцинацию можно по телефонам регистратур пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации. Также будет живая очередь в центрах вакцинации и пунктах прививки", - заявил министр.

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Накануне в Украину доставили 2 млн доз американской вакцины против коронавируса компании Moderna. Прививать препаратом планируют организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации.

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