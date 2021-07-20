В Украине начался пятый этап вакцинации

С начала прививочной кампании две дозы вакцины получили 1 461 875 украинцев. Фото: Reuters

21 июля в Украине стартует пятый этап национального плана вакцинации - привиться от коронавируса смогут все желающие.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Министерство здравоохранения объявляет об открытии пятого этапа вакцинации от Covid-19, чтобы вакцина работала и защищала нас от коронавируса. С 21 июля все взрослые, старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни.

Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации. Или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек. Записаться на вакцинацию можно по телефонам регистратур пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации. Также будет живая очередь в центрах вакцинации и пунктах прививки", - заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус больше всего бьет по Киеву: свежая статистика

Накануне в Украину доставили 2 млн доз американской вакцины против коронавируса компании Moderna. Прививать препаратом планируют организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации.