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понедельник, 27 декабря 2021 18:22

В Украине на этой неделе закроют центры вакцинации — СМИ

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В Украине на этой неделе закроют центры вакцинации — СМИ
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали менее 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Фото: Reuters

В Украине на этой неделе перестанут работать пункты вакцинации

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В первые дни после Нового Года Минздрав хочет дать медработникам возможность отдохнуть.

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В дальнейшем пункты вакцинации будут работать по обычному графику.

26 декабря в Украине зафиксировали 1864 новых случаев коронавируса.

Среди них 138 детей и 12 медработников.

В Украине расширят спектр медицинской помощи, которую пациенты могут получить в больницах бесплатно.

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Дата
27
декабря

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