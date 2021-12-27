В Украине на этой неделе закроют центры вакцинации — СМИ

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали менее 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Фото: Reuters

В Украине на этой неделе перестанут работать пункты вакцинации

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В первые дни после Нового Года Минздрав хочет дать медработникам возможность отдохнуть.

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В дальнейшем пункты вакцинации будут работать по обычному графику.

26 декабря в Украине зафиксировали 1864 новых случаев коронавируса.

Среди них 138 детей и 12 медработников.

В Украине расширят спектр медицинской помощи, которую пациенты могут получить в больницах бесплатно.