В Украине на этой неделе закроют центры вакцинации — СМИ

В Украине на этой неделе перестанут работать пункты вакцинации
Об этом сообщает "РБК-Украина".
В первые дни после Нового Года Минздрав хочет дать медработникам возможность отдохнуть.
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В дальнейшем пункты вакцинации будут работать по обычному графику.
26 декабря в Украине зафиксировали 1864 новых случаев коронавируса.
Среди них 138 детей и 12 медработников.
В Украине расширят спектр медицинской помощи, которую пациенты могут получить в больницах бесплатно.
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