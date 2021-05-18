В Украине катастрофически не хватает вакцины от Covid-19

В Украине очень мало вакцины от коронавируса. Фото: unsplash.com

Вакцины в Украине катастрофически мало. Планы Минздрава по вакцинации нереальные и созданы с пропагандистской целью.

Пр этом Gazeta.ua сказал эксминистр здравоохранения Олег Мусий.

"До получения новой партии Pfizer в Киеве уже неделю не было никакой вакцины. Нет коммерческих препаратов, что немного активизировали б процесс. Никакой кампании, чтобы поощрить людей вакцинироваться не создали, желающих привиться больше не стало. Надежды, что что-то изменится за лето, тоже нет. Очевидно отставка министра здравоохранения является хорошим решением, главное, чтобы не назначили более худшего".

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Самая большая ошибка в том, что Минздрав вовремя не подписал контракты о поставке вакцин в Украине.

"Идеальным примером является Израиль, где законтрактовали нужное количество препарата разных производителей еще год назад. Сейчас активно прививают населения. А у нас к этому отнеслись непрофессионально", - пояснил Мусий.

Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer. Спецрейс доставил 122 850 доз препарата. К концу недели в Украину должны доставит еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. Новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.