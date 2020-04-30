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суббота, 02 мая 2020 09:26

В Украине фиксируют прирост инфицированных Covid-19 – последние цифры

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В Украине фиксируют прирост инфицированных Covid-19 – последние цифры
1498 украинцев вылечились от коронавирусной инфекции. Фото: Reuters

1 мая в Украине зафиксировали 550 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 95 больше, чем сутками ранее.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 550 человек. Из них 17 детей и 96 медицинских работников. Были госпитализированы 117 человек.

За последние сутки зафиксировано 7 летальных случаев.

Хорошая новость - 85 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.

Всего за период пандемии в Украине на коронавирус заболели 11 411 человек. 279 умерли. 1 498 пациентов выздоровели.

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Министерство здравоохранения планирует 11 мая начать смягчения карантинных мероприятий. Предусмотрели 5 этапов выхода из карантина. Сначала откроют парки и позволят тренироваться, заработают небольшие магазинчики и парикмахерские. На втором этапе планируется открытие спортзалов, окончание учебного года для выпускников, откроют работу гостиниц, спортзалов и городского транспорта. На третьем этапе - междугороднее сообщение. На четвертом - метро, общественные заведения питания, кинотеатры. И на последнем - остальные заведения.

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