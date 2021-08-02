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понедельник, 02 августа 2021 15:21

В Украине доставят еще 5 млн доз вакцины против коронавируса

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В Украине доставят еще 5 млн доз вакцины против коронавируса
Украина находится в зеленой зоне эпидемической опасности. Фто: Лилия Мыцко

В Украину доставят еще 5 млн доз вакцин против коронавируса. Препарат поступит в августе.

Темпы вакцинации планируют наращивать и дальше, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на презентации мероприятий ко Дню Независимости.

"Сегодня в Украину поступило почти 12 миллионов доз вакцины. Более пяти с половиной миллионов уже сегодня защищают украинцев. Около шести миллионов доз ожидают украинцев. Плюс как минимум пять миллионов доз вакцины придет в августе. И это еще не все. Мы будем продолжать наращивать темпы поставок вакцин в Украину", - говорит Ляшко.

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По его словам, государство сейчас находится в зеленой зоне эпидемической опасности. Чтобы зеленый уровень был и в дальнейшем, необходимо вакцинировать против коронавируса как можно больше граждан.

"Мы просим во время проведения всех мероприятий, посвященных празднованию 30-летия независимости нашей страны, продвигать кампанию по вакцинации", - сказал министр.

С начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 5,5 млн Covid-прививок. Граждане, которые не получили укол, в ближайшее время будут вынуждены соблюдать определенные ограничения. В частности, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей.

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02
августа

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