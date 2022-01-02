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воскресенье, 02 января 2022 21:30

В Украине бустерную дозу планируют разрешить для всех желающих

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В Украине бустерную дозу планируют разрешить для всех желающих
Проведение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней. Фото: Pixabay

В ближайшее время может быть принято решение о разрешении получения бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих в Украине.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Украинскому радио.

"Есть решение Национальной технической группы экспертов (НТГЭИ – ред.) о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для лиц в возрасте 60+ лет. Это решение в ближайшее время будет введено приказом Министерства здравоохранения... Я думаю, что с 10-15 января. Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины, для всех желающих", - отметил медик.

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Кузин напомнил, что на сегодняшний день бустерные дозы рекомендованы для медицинских работников и работников домов интернатного типа.

Он также отметил, что проведение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней.

В Украине рекомендовали бустерную прививку от Covid-19 для людей старше 60 лет.

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Дата
02
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