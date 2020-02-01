В Украине будут выявлять коронавирус по собственной системе - СНБО

Как только в Украине появится какая-то ситуация, которая потребует реакции, то власть сможет принять необходимые меры моментально Фото: Delo.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.

Китай передал необходимые данные для того, чтобы все кто хочет могли заниматься разработкой собственных систем, сказал Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Наша собственная система будет в ближайшее время", - сказал секретарь СНБО.

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Как только в Украине появится какая-то ситуация, которая потребует реакции, то власть сможет принять необходимые меры моментально.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Количество смертей от коронавируса на материковом Китае возросло до 259 случаев. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.