В украинцев начал формироваться коллективный иммунитет против Covid-19

Новую вспышку коронавируса прогнозируют через несколько недель после Пасхи. Фото: pixabay.com

Обострение коронавируса пошло на спад, потому что в украинцев начал формироваться коллективный иммунитет.

Некоторое время официальные цифры будут еще пугать, но медики уже чувствуют облегчение, рассказал Gazeta.ua инфекционист киевской больницы №4 Евгений Дубровский.

"В больнице новых пациентов стало существенно меньше. Неделю назад роскошью были кровати с кислородом. Сейчас треть свободна. Коллективный иммунитет начал действовать. Потому что вакцинация сейчас еще не может дать результата, а карантин у нас не работает. Как дальше будет развиваться ситуация со вспышками спрогнозировать трудно. Коронавирус непредсказуемый", - заявил медик.

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В Министерстве здравоохранения новую вспышку заболеваемости прогнозируют через несколько недель после Пасхи.

"Период праздников особенный. Люди расслабляются и забывают, что вирус никуда не делся. У нас мало вакцинированных. Поэтому четвертая, пятая и шестая волна заболеваемости - вопрос времени", - заявил Gazeta.ua инфекционист из Ивано-Франковска Сергей Федоркив.

С 1 мая Киев ослабляет карантин. Заработают торгово-развлекательные центры, кафе, спортзалы, будут всех пускать в общественный транспорт и метро. Школы и университеты откроются с 5 мая. На строгом карантине столица была из 5 апреля из-за вспышки заболеваемости Covid-19.