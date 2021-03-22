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понедельник, 22 марта 2021 16:00

В топ-5 причин смерти вошли лекарства - можно ли избежать побочных эффектов

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В топ-5 причин смерти вошли лекарства - можно ли избежать побочных эффектов
Во избежание негативных последствий следует консультироваться с врачом по любым медикаментов. Фото: pixabay.com

Смертность от медикаментозных осложнений занимает 5-е место в мире.

40,6% случаев лекарственной болезни вызывают антибиотики, говорится в данных Всемирной организации здравоохранения, передает "7 дней. Медиа".

Причиной в том, что люди пьют антибиотики при первых признаках простуды.

На 2-м месте сульфаниламидные препараты - 17,9% случаев. Также реакция проявляется на анальгин (11,5%) и обезболивающие (10,5%), витамины группы В (8,6%), а также транквилизаторы, гормональные медикаменты, препараты золота.

Побочные эффекты имеют почти все препараты. Кроме того, после прекращения употребления некоторых сильнодействующих лекарств также могут быть осложнения.

Также причиной лекарственной болезни может быть индивидуальная непереносимость организмом медикаментов. Генетика также может влиять на это. Например, если бабушка принимала антибиотик в молодости, то на внука он не будет действовать.

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"Американские и канадские ученые всерьез исследуют феномен под названием "каскад назначений". Принцип его примерно таков: получая от врача рецепт на медикамент, пациент в следующий визит жалуется на побочные эффекты, после чего вооружается еще парой-тройкой рецептов. На время третьего похода к врачу число его болезней снова растет. Ведь чем больше вы принимаете лекарств, тем больше вероятность возникновения лекарственной болезни. И не стоит думать, что лекарства, которые без проблем помогали вам раньше, не могут стать опасными", - говорится в сообщении.

Побочные эффекты могут быть различными: головная боль, температура, анафилактический шок. Также реакция организма появляется и на биологически активные добавки. Поэтому лучше начинать принимать препарат с маленьких доз.

Во избежание негативных последствий следует консультироваться с врачом по поводу любых медикаментов. У пациента может быть аллергия на препарат. В случае отсутствия эффекта от лечения нельзя увеличивать дозу самостоятельно.

Следует осторожно относиться к препаратам, что недавно появились (менее 5 лет назад), критично - к любой рекламе медикаментов.

В ВОЗ рекомендуют продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Данные по вакцине продолжают тщательно изучать.

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