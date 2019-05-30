В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща

 
Ексклюзивы
1/5
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
1 Просмотров: 1566
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2241
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1188
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 504
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6804
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7371
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3627
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4482
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4932
Фото
Все фото
4
13
6
5
14
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 360
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2241
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 17767
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 711
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1827
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
четверг, 30 мая 2019 15:17

В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща

  Комментировать
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща
Удалять клеща из тела должен врач-хирург. Самостоятельно этого делать нельзя. ФОТО: ukr.media

Травмпункт Детской клинической больницы №7 Печерского района Киева отказался предоставить медицинскую помощь ребенку, которого укусил в ногу клещ.

Объяснили свой отказ врачи тем, что в их отделении не занимаются травмами конечностей. Об этом рассказала мама ребенка юрист-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook.

"До этого я уже звонила в скорую и мне сказали, что с таким вопросом нам обязаны помочь в любом травмпункте, никаких ограничений. Я начинаю им гуглить различную информацию, ссылаться на различные нормы. Но это был пустой звук", — вспоминает женщина.

В ответ на аргументы матери врачи придумали другую отговорку — отсутствие при их отделении лаборатории, в которой можно было бы проверить клеща.

"Мы поехали в Охматдет. Как выяснилось, никакой лаборатории и обязательного исследования клеща не нужно. Это на усмотрение родителей. Ключевое — это обследование ребенка", — говорит Маляр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опасное насекомое: у женщины парализовало лицо после укуса

Клещ переносит 20 возбудителей инфекций. Чаще всего — болезнь Лайма. Начинается с лихорадки и головной боли. Впоследствии повышается температура тела, возникает тошнота, ломота и вялость. Сыворотки от болезни нет, инфекция остается в организме на всю жизнь.

facebook.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 52960
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 28629
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 17767
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 13959
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 8510
Здоровье
Рассказали, сколько пить воды летом
Рассказали, сколько пить воды летом Просмотров: 594
Супрун пугает молодежь склерозом
Супрун пугает молодежь склерозом Просмотров: 324
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
4
 Просмотров: 1323
Суд решил не пускать в садик детей без прививки
Суд решил не пускать в садик детей без прививки Просмотров: 1161
5 главных причин появления пивного живота
5 главных причин появления пивного живота
 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
5
Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
Голосов: 795
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua