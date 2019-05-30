В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща

Удалять клеща из тела должен врач-хирург. Самостоятельно этого делать нельзя. ФОТО: ukr.media

Травмпункт Детской клинической больницы №7 Печерского района Киева отказался предоставить медицинскую помощь ребенку, которого укусил в ногу клещ.

Объяснили свой отказ врачи тем, что в их отделении не занимаются травмами конечностей. Об этом рассказала мама ребенка юрист-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook.

"До этого я уже звонила в скорую и мне сказали, что с таким вопросом нам обязаны помочь в любом травмпункте, никаких ограничений. Я начинаю им гуглить различную информацию, ссылаться на различные нормы. Но это был пустой звук", — вспоминает женщина.

В ответ на аргументы матери врачи придумали другую отговорку — отсутствие при их отделении лаборатории, в которой можно было бы проверить клеща.

"Мы поехали в Охматдет. Как выяснилось, никакой лаборатории и обязательного исследования клеща не нужно. Это на усмотрение родителей. Ключевое — это обследование ребенка", — говорит Маляр.

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Клещ переносит 20 возбудителей инфекций. Чаще всего — болезнь Лайма. Начинается с лихорадки и головной боли. Впоследствии повышается температура тела, возникает тошнота, ломота и вялость. Сыворотки от болезни нет, инфекция остается в организме на всю жизнь.