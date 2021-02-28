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воскресенье, 28 февраля 2021 04:25

В США одобрили еще одну вакцину против Covid-19

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В США одобрили еще одну вакцину против Covid-19

Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов выдала разрешение на экстренное использования (EUA) третьей вакцины против Covid-19 Johnson & Johnson. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт регулятора.

EUA позволяет распространять вакцину против Covid-19 Johnson & Johnson в США для использования лицами в возрасте от 18 лет.

FDA установила, что вакцина Johnson & Johnson соответствует установленным законодательством критериям выдачи разрешения и может быть эффективной в предотвращении Covid-19.

В отличие от двукратного дозирования вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna, вакцина Johnson & Johnson требует только одного укола. Между тем он не требует чрезмерного хранения.

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Ранее в Pfizer представили план борьбы с Covid-19.

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