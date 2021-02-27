В Pfizer представили план борьбы с Covid-19

По его словам представителя компании, в ближайшие годы следует уделять внимание двум важным направлениям борьбы с пандемией. Фото: Pixabay

Разработчик вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от COVID-19. Украина договаривается о поставках 10 млн доз этой вакцины.

Об этом сообщает Bild. По его словам, в ближайшие годы следует уделять внимание двум важным направлениям борьбы с пандемией.

"Во-первых, необходимо непрекращающееся производство вакцины, чтобы имелось достаточное ее количество для повторных прививок и для обеспечения ей других стран. Во-вторых, мы должны быть в состоянии производить быстро адаптированную вакцину в случае возникновения супермутаций", - указал представитель компании BioNTech.

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Он также рассказал о возможности изменений схем введения препарата.

"Если появятся критические виды, простой стратегией может быть введение третьей дозы текущей вакцины. Такая вакцинация может вызвать ​​сильную иммунную защиту", - сказал Шахин.

Не менее 22 млн доз вакцины надеется получить Украина. Есть ожидаемые поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX - более 100 тыс. Доз от компании Sinovac - около 2 млн доз, компании AstraZeneca - мы должны еще 1,5 млн получить от Serum Institute и также в 4 млн получить или от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX.