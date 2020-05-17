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воскресенье, 17 мая 2020 09:40

В США количество инфицированных Covid-19 превысило 1, 5 млн

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В США количество инфицированных Covid-19 превысило 1, 5 млн
В мире с начала пандемии зафиксировано 4 млн 713 случаев зараженияФото: reuters

В США по состоянию на 2:00 воскресенья на Covid-19 заразились 1 505 033 человека.

Об этом сообщил портал Worldometer. Ресурс освещает статистику по важнейшим событиям в мире.

Коронавирусом в США заболели 89 511 людей - за сутки увеличилось более чем на 1 тыс. Уровень смертности - 271 человек на 1 млн населения. Вылечились 337 840 человек.

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В мире с начала пандемии зафиксировано 4,713 млн случаев заражения и 312 283 смертей от заболеваний, которые спровоцировал коронавирус. Вылечились больше 1,8 млн человек.

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics нашли антитело, которое может защитить человеческий организм от коронавируса и вывести его в течение четырех дней. Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны влиять на коронавирус.

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