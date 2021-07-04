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воскресенье, 04 июля 2021 22:10

В Словакии создали устройство, которое оперативно выявляет коронавирус в дыхании человека

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В Словакии создали устройство, которое оперативно выявляет коронавирус в дыхании человека
Работа FastBreathSpec построена на спектрометрии движения ионов. Фото: Pixabay

В Словакии ученые изобрели устройство FastBreathSpec, способное оперативно обнаружить коронавируса в дыхании человека, пишет издание The Slovak Spectator.

В разработке принимали участие компания Masatech и отдельные факультеты университетов из Братиславы Коменского и Словацкого. Финансировало проект правительство.

Экспертам удалось создать аппарат, который способен менее чем за 60 секунд выявить коронавирус в дыхании человека, после чего образцы анализа классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения. По данным издания, работа FastBreathSpec построена на спектрометрии движения ионов.

Отметим, на сегодняшний день проверка на COVID-19 происходит с помощью ПЦР-исследований и экспресс-тестов. Однако последние определяют косвенные признаки вируса, поскольку работают с антителами.

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В геноме Covid-19 за последние три месяца образовались 20 мутаций. Ранее новый штамм появлялся в течение месяца.

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