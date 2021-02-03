В следующем году появится новая вакцина против мутировавших штаммов коронавируса

Создание новых препаратов начнут быстрее. Фото: pixabay

Для борьбы с коронавирусом создадут несколько новых мРНК-вакцин.

Ради этого свои работы готовы объединить медицинские компании GlaxoSmithKline и CureVac, сообщает пресс служба компании CureVac.

Создание новых препаратов начнут быстрее. Готовыми они будут в 2022 году.

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По соглашению на сумму $ 180 млн GSK и CureVac будут изучать новые потенциальные мРНК-вакцины, которые смогут уберечь от новых штаммов коронавируса. Это должно защитить людей, которые еще никогда не делали вакцины и укрепить иммунитет тех, кто вакцинировался.

В будущем компании планируют исследовать эффективность мРНК-вакцин против других респираторных вирусов. Планируют работать над потенциальной мРНК-вакциной "первого поколения" CVnCoV от CureVac, которая сейчас есть на втором этапе исследований. На ее готовность надеются в этом году - компании планируют выпустить 100 миллионов доз.

Создатели уверяют, что готовый препарат можно будет хранить при температуре +2 ... 8 ° С, что облегчит логистику. Немецкая фармацевтическая компания Bayer готова выпускать потенциальную мРНК-разработку CureVac даже несмотря на отсутствие опыта в производстве вакцин.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцины против коронавируса могут понадобиться на долгие годы. Ведь есть вероятность, что ежегодно под новый штамп вируса нужно будет менять вакцину.