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пятница, 24 января 2020 10:11

В школах Житомира останавливают обучение

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В школах Житомира останавливают обучение
В школах Житомира объявили карантин. Фото: Learning.ua

В Житомире останавливают обучения в школах за гриппа и ОРВИ отсутствуют уже 3,8 тысячи учеников. Это от 20% до 30% учащихся в двенадцати школах.

Специальная комиссия вводит карантин с 27 января по 5 февраля включительно.

"Всего за последнюю неделю ОРВИ заболело 811 взрослых и 1926 детей, из них 611 ребенок в возрасте 0-4 лет, 1106 детей 5-14, 209 детей 15-17. В детской больнице наблюдается достаточно напряженная ситуация: на 200 койках на лечении находятся 248 детей, и каждый день поступают 55-60 детей, столько же выписывается. Тяжелых случаев нет, но есть 4 ребенка в реанимационном отделении, 3 из них с инфекционной пневмонией ", - говорит и.о. начальника управления здравоохранения Житомирского городского совета Ирина Шкап.

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Повторно соберутся и решат возобновить учебу 4 февраля.

С начала эпидемиологического сезона в Украине зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие заболевания гриппом.

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