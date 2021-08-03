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вторник, 03 августа 2021 17:26

В правительстве спрогнозировали, как будут работать школы осенью

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В правительстве спрогнозировали, как будут работать школы осенью
Пока перспектив нет. Фото: pixabay.com

Школы могут вернуться к дистанционной работе из-за распространения штамма Delta.

Однако пока необходимости вводить онлайн-обучение нет, сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью изданию "Слово и дело".

Количество заболеваний, как правило, растет в межсезонный период, а осенью всегда похолодание, напомнил министр.

"Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными заболеваниями. Это - первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение дистанционного образования, это распространение штамма Delta, остальных новых штаммов коронавируса, возникающих в мире. Поэтому вероятность всегда есть", - говорит он.

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В Минздраве недавно определили норму, при соблюдении которой учебные заведения смогут учиться в нормальном режиме в желтой, оранжевой и даже красной зонах. Для этого 80% педагогического коллектива в школах должны пройти вакцинацию.

Украина готова к новым вспышкам коронавирусной болезни. Однако ситуация пока стабильна, а вакцины хватает всем желающим.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 5,5 млн Covid-прививок. В то же время в Киеве разработали алгоритм для работников критической инфраструктуры, что облегчит получение спецпропусков на пользование общественным транспортом. Их планируют вводить в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. На этот раз они будут в электронной форме.

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