В правительстве рассказали, когда Украине ждать следующую партию вакцины

Препарат каких именно производителей могут привезти в марте премьер не уточнил. Фото: pixabay

Следующую партию вакцины Украина надеется получить в марте.

Это будут препараты других компаний, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вчера в Украину прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин. Она направлена ​​по регионам. С сегодняшнего дня стартует процесс вакцинации. Медики получат препарат первыми. Процесс безопасной вакцинации будет происходить на добровольной основе и будет осуществляться квалифицированными мобильными бригадами", - заявил Шмыгаль.

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Он уверяет, что количества вакцины хватит всем, кто захочет ее получить в пределах общего плана вакцинации.

"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - отметил Шмыгаль.

Препарат какого именно производителя могут привезти в марте, премьер не уточнил.

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса американской компании Pfizer. Точных сроков ее поставки пока нет. Также неизвестно, где именно будет производиться вакцина Pfizer для Украины.