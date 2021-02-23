Украина зарегистрировала вторую вакцину от коронавируса

Вторая вакцина уже зарегистрирована в Украине . Фото:pexels

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса американской компании Pfizer.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он также отметил, что точных сроков ее поставки пока нет.

Также неизвестно, где именно будет производиться вакцина Pfizer для Украины.

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"Вакцинация в Украине будет добровольной и будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали 2 вакцины. Это препарат Covishield / AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрировано вакцину Pfizer", - сказал Ляшко.

23 лютого в Украину прибыла 1-я партия Covid-вакцины CoviShield. Это 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca.