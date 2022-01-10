В Pfizer сообщили, когда появится вакцина против Covid-штамма Omicron

В настоящее время вакцина Pfizer лишь на 10% эффективна против Omicron. Фото: Reuters

Эффективная против Covid-штамма Omicron вакцина появится весной 2022 года.

Об этом 10 января заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла, передает CNBC.

"Такая вакцина будет готова в марте. Компания уже начала производство первых доз. Не знаю, каким именно образом правительства будут использовать препарат, но мы готовы поставлять его им в случае необходимости", - анонсировал гендиректор Pfizer.

Вакцина будет эффективна не только против Omicron, но и от других штаммов коронавируса, добавил Бурла.

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В настоящее время исследования свидетельствуют о том, что вакцина Pfizer лишь на 10% эффективна в предотвращении симптомов Omicron спустя 20 недель после второй прививки. В то же время она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. Бустерная же доза препарата эффективна против симптоматической инфекции на 75%.

В Украине вторая область перешла в оранжевую зону карантина. Кроме Херсонской, ситуация с коронавирусом ухудшилась 10 января в Сумской области. За прошедшие сутки в стране выявили 1969 новых случаев коронавируса. Из них детей – 94, медработников – 41. Умерли 86 больных. Выздоровели 3517 человек.