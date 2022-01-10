В Pfizer сообщили, когда появится вакцина против Covid-штамма Omicron

 
Ексклюзивы
1/5
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1134
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 468
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 21429
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1602
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 19188
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 13581
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 6651
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 864
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2547
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
3
3
9
21
6
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Видео
Все видео
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4752
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3654
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3267
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 459
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 17:09

В Pfizer сообщили, когда появится вакцина против Covid-штамма Omicron

  Комментировать
В Pfizer сообщили, когда появится вакцина против Covid-штамма Omicron
В настоящее время вакцина Pfizer лишь на 10% эффективна против Omicron. Фото: Reuters

Эффективная против Covid-штамма Omicron вакцина появится весной 2022 года.

Об этом 10 января заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла, передает CNBC.

"Такая вакцина будет готова в марте. Компания уже начала производство первых доз. Не знаю, каким именно образом правительства будут использовать препарат, но мы готовы поставлять его им в случае необходимости", - анонсировал гендиректор Pfizer.

Вакцина будет эффективна не только против Omicron, но и от других штаммов коронавируса, добавил Бурла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Виден конец": в ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии Covid-19

В настоящее время исследования свидетельствуют о том, что вакцина Pfizer лишь на 10% эффективна в предотвращении симптомов Omicron спустя 20 недель после второй прививки. В то же время она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. Бустерная же доза препарата эффективна против симптоматической инфекции на 75%.

В Украине вторая область перешла в оранжевую зону карантина. Кроме Херсонской, ситуация с коронавирусом ухудшилась 10 января в Сумской области.

За прошедшие сутки в стране выявили 1969 новых случаев коронавируса. Из них детей – 94, медработников – 41. Умерли 86 больных. Выздоровели 3517 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Pfizer сообщили, когда появится вакцина против Covid-штамма Omicron». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 21429
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 19188
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 16876
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 16488
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 13581
Здоровье
"Тысячу Зеленского" смогут получить несовершеннолетние
"Тысячу Зеленского" смогут получить несовершеннолетние Просмотров: 279
"Виден конец": в ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии Covid-19
"Виден конец": в ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии Covid-19 Просмотров: 801
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны Просмотров: 1530
Обнадеживающая статистика: в Украине выявили менее 2 тыс. новых Covid-больных
Обнадеживающая статистика: в Украине выявили менее 2 тыс. новых Covid-больных Просмотров: 225
В Украине появилась область в оранжевой зоне
В Украине появилась область в оранжевой зоне Просмотров: 657
Больше всего комментируют
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
2
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
2
"Весной будет отправная точка" - Притула рассказал о политических планах
Голосов: 229
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть