В ООН сделали заявление о работе школ из-за штамма коронавируса Omicron

Закрытие школ приводит к теневой пандемии детского труда. Фото: pixabay

В Детском фонде ООН сделали заявление об обучении детей в школах из-за штамма коронавируса Omicron.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Исполнительная директора Детского фонда ООН Генриетта Фон призвала страны воздержаться по возможности от закрытия школ через коронавирус.

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"Когда распространение Covid-19 в сообществе увеличивается, и строгие меры общественного здравоохранения становятся необходимостью, школы должны быть последними местами, которые нужно закрывать и первыми, которые нужно открывать. Еще одна волна массовых закрытий школ будет иметь катастрофические последствия для детей", – сказала Фон.

По ее словам, массовое закрытие школ в мире из-за пандемии свело на нет прогресс в образовании за последнее десятилетие, и привело к теневой пандемии детского труда, детских браков и проблем психического здоровья.

В Украине зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.