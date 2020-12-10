В ноябре на 25% больше украинцев госпитализировали из коронавирус

Госпитализация через коронавирус увеличилась на 25%.Фото:pixabay

В ноябре количество госпитализаций среди пациентов с Covid-19 выросла на 25%, по сравнению с октябрем. В прошлом месяце госпитализировали почти 64 тыс. украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной службы здравоохранения Украины.

В ноябре в Украине подтвердили около 349 тыс. случаев коронавируса. Это почти столько же, сколько за все время пандемии до этого - 395 тыс. случаев.

"Количество пациентов госпитализированных с Covid-19 в ноябре выросла на 25 ролцентов, по сравнению с октябрем. Так, в ноябре были госпитализированы 63 958 пациентов. Еще более 8,5 тысяч продолжили начатое в октябре лечения", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце с 9,5 до 13 тыс. увеличилось количество госпитализированных, которые находятся в реанимации. 5,6 тыс. - число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, до этого было 4 тыс. таких больных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин обещает, что украинцы самостоятельно смогут купить вакцину

Больше всего пациентов с коронавируса в ноябре были госпитализированы в Киеве (6321), Одесской (3822), Харьковской (3749) и Днепропетровской (3719) областях.

По состоянию на 9 декабря НСЗУ выплатила более 10,6 млрд грн за предоставление помощи пациентам с Covid-19 и с подозрением на него.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 371 нового больного коронавирус. Из них детей - 652, медработников - 580. Всего, по состоянию на утро 10 декабря, имеем 858 714 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 14 470 - летальные. 266 пациентов умерли за последние сутки. Это на 10 меньше, чем за предыдущую.