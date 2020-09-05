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суббота, 05 сентября 2020 09:59

"В ноябре будет, как в Италии": инфекционист рассказал, кто наибольше разносит Covid-19

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&quot;В ноябре будет, как в Италии&quot;: инфекционист рассказал, кто наибольше разносит Covid-19
В Украине прогнозируют итальянский вариант пандемии. Фото: uozkmr.gov.ua

К ноябрю коронавирус в Украине значительно прогрессирует.

"Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой 1 сентября ребята пошли в школу, в конце сентября все школы закроются", - говорит руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин, передает "Главком ".

Замечает, население "очень расслабилось", оно не доверяет центральной власти. Проблемой называет внутриколлективные вспышки.

"Одна больная человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихала-покашляла, всех позаражала, и через несколько дней получила лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка", - отметил врач.

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Ухудшение прогнозирует через несколько месяцев.

"В конце октября - начале ноября мы получим точно такую ​​ситуацию, которая была весной в Италии или Испании, когда в больницу свозить огромное количество больных, медики вынуждены будут с трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его", - подытожил Александрин.

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили рекордные 2836 случаев коронавируса, 50 человек умерли и 1036 – выздоровели.

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