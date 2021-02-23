В НАН дали новый прогноз по коронавирусу на начало марта

Винницкая, Черновицкая и Ивано-Франковская области будут первыми по темпам распространения болезни. Фото: pixabay

Коронавирусная статистика в Украине в начале марта может ухудшиться.

В среднем по всей вероятности, что за сутки количество новых случаев будет расти до 6820, сообщили ученые из Национальной академии наук Украины.

Винницкая, Черновицкая и Ивано-Франковская области будут первые по темпам распространения болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине зарегистрировали вакцину, которой нельзя прививать

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно 6275 (Prophet) и 5612 (SEIR-U) в течение недели 23 февраля - 1 марта 2021 года", - сказали в прогнозе.

За последние сутки в Украине обнаружили 4182 новых больных коронавирусом. Это более чем 900 больше, чем днем ​​ранее. Из них детей - 252, медработников - 219. Лидером по количеству заражений остается Ивано-Франковщина. Здесь насчитали 716 новых больных за сутки. Далее следуют Черновицкая область - 468, Киев - 454, Винницкая - 243, Закарпатская - 224 - области.