Где больше всего больных коронавирусом

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4182 новых больных коронавирусом. Это более чем 900 больше, чем днем ​​ранее. Из них детей - 252, медработников - 219.

Лидером по количеству заражений остается Ивано-Франковщина. Здесь насчитали 716 новых больных за сутки. Далее следуют Черновицкая область - 468, Киев - 454, Винницкая - 243, Закарпатская - 224 - области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 311 844 украинца. Такие данные по состоянию на утро 23 февраля сообщает Минздрав.

Умерли 25 309 пациентов, из них 153 за последние сутки и это на 100 больше, чем днем ​​ранее. Выздоровели - 1 151 777, за последние сутки 4351.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 454 случая;

Винницкая область - 243 случая;

Волынская область - 128 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 58 случаев;

Житомирская область - 67 случаев;

Закарпатская область - 224 случая;

Запорожская область - 159 случаев;

Ивано-Франковская область - 716 случаев;

Киевская область - 196 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 92 случая;

Одесская область - 159 случаев;

Полтавская область - 113 случаев;

Ровенская область - 107 случаев;

Сумская область - 42 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 118 случаев;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 468 случаев;

Черниговская область - 6 случаев.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.