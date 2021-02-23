Где больше всего больных коронавирусом

За последние сутки в Украине обнаружили 4182 новых больных коронавирусом. Это более чем 900 больше, чем днем ранее. Из них детей - 252, медработников - 219.
Лидером по количеству заражений остается Ивано-Франковщина. Здесь насчитали 716 новых больных за сутки. Далее следуют Черновицкая область - 468, Киев - 454, Винницкая - 243, Закарпатская - 224 - области.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 311 844 украинца. Такие данные по состоянию на утро 23 февраля сообщает Минздрав.
Умерли 25 309 пациентов, из них 153 за последние сутки и это на 100 больше, чем днем ранее. Выздоровели - 1 151 777, за последние сутки 4351.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцину от коронавируса, которая направляется из Индии, нельзя применять
Количество заболеваний в областях за сутки:
город Киев - 454 случая;
Винницкая область - 243 случая;
Волынская область - 128 случаев;
Днепропетровская область - 126 случаев;
Донецкая область - 58 случаев;
Житомирская область - 67 случаев;
Закарпатская область - 224 случая;
Запорожская область - 159 случаев;
Ивано-Франковская область - 716 случаев;
Киевская область - 196 случаев;
Кировоградская область - 19 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 197 случаев;
Николаевская область - 92 случая;
Одесская область - 159 случаев;
Полтавская область - 113 случаев;
Ровенская область - 107 случаев;
Сумская область - 42 случая;
Тернопольская область - 107 случаев;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 118 случаев;
Черкасская область - 140 случаев;
Черновицкая область - 468 случаев;
Черниговская область - 6 случаев.
Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.
Комментарии