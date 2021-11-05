В мире от коронавируса заболело почти 250 млн человек

Вакцинация от коронавируса в Киеве / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 5 ноября, в мире коронавирусом заболело уже 249,343 млн человек.

Таковы данные сайта Worldometers.

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Умерли от коронавируса за период пандемии 5,045 млн человек.

Странами с наибольшим количеством больных Covid-19 остаются США - 47,187 млн, Индия - 34,332 млн, Бразилия - 21,849 млн, Великобритания - 9,208 млн, Россия - 8,673 млн, Турция - 8,150 млн, Франция - 7,195 млн .

По данным Минздрава, в Украине заболело более 3 млн человек, из них 70146 - умерли.

Европа является эпицентром пандемии COVID-19, на него приходится 59 процентов всех случаев в мире.