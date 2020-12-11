В Минздраве сообщили, на сколько сохранится иммунитет после прививки от Covid-19

В рамках договоренности через фонд глобального доступа к вакцинам COVAX Украина также получит более 8 млн доз. Фото: pixabay.com

Иммунитет после прививки от Covid-19 может сохраняться не менее 6-9 месяцев. После курса вакцинации организм дает иммунный ответ на возбудителя, формируя антитела.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет ТСН.иа.

"Говорить о продолжительности иммунитета рано, но это будет по меньшей мере на 6-9 месяцев. Думаю, будет значительно больше держаться. Вакцины, которые приближаются к регистрации, они предусматривают двукратное введение. То есть надо сделать одну прививку, потом через 3 недели - вторую. Поэтому формируются затем антитела, которые показывают, что есть иммунный ответ. После этого антитела исчезают, но это не значит, что не будет в организме иммунного ответа и он довольно долго еще на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель, поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше, чем 3 месяца", - пояснил он.

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В рамках договоренности через фонд глобального доступа к вакцинам COVAX Украина также получит более 8 млн доз вакцин от Covid-19. Параллельно Минздрав ведет переговоры с другими производителями о возможности закупки вакцины. Однако, как отметил Виктор Ляшко, о закупке российской вакцины речь не идет.

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Фонд глобального доступа к вакцинам Covid-19 COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на безвозмездной основе для 20% населения. Таким образом, каждый 5-й украинец в первой половине 2021 года сможет бесплатно получить вакцину.